شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 1061 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الأربعاء

الصحة بغزة: تسجيل 1061 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الأربعاء.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 1932 إصابة، وذلك بعد فحص 5609 عينات ، وذلك بنسبة إصابة 34 %.

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