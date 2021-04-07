الخارجية: الحصول على المطعوم لا يلغي فحص (كورونا) للمسافرين





و أكد الفريق على أن هذا الفحص مطلوب ولازم حتى لو كان المواطن حاصل على المطعوم، وستقوم الوزارة بالإعلان عن أية ترتيبات جديدة في حال حصولها.







رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن ضرورة اجراء المواطنين المسافرين فحص الـ(PCR) وحصولهم على نتيجة سلبية للفحص موثقة بكتاب رسمي من احدى مديريات وزارة الصحة، سواء كانوا مسافرين ترانزيت أو الى داخل أراضي المملكة.