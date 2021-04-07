رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات لبدء التشغيل التجاري لبراكة أول مفاعل نووي سلمي





رام الله - دنيا الوطنهنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" محطات الطاقة النووية في العالم العربي.واعتبر رئيس العربي أن هذه الخطوة إنجازاً يضاف لمسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها وانطلاقة رائدة نحو مرحلة تنموية في مسبوقة في مجالات حيوية ويعزز الريادة الإماراتية في عالم المحطات النووية، حيث ان الطاقات التي تواجهها البيئة الطبيعية التي تعيش في الخارج ، ربما يكون مصدرها العاكس، (كورونا) المستجد.