عربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات لبدء التشغيل التجاري لبراكة أول مفاعل نووي سلمي

رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات لبدء التشغيل التجاري لبراكة أول مفاعل نووي سلمي
رام الله - دنيا الوطن
هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" محطات الطاقة النووية في العالم العربي.

واعتبر رئيس العربي أن هذه الخطوة إنجازاً يضاف لمسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها وانطلاقة رائدة نحو مرحلة تنموية في مسبوقة في مجالات حيوية ويعزز الريادة الإماراتية في عالم المحطات النووية، حيث ان الطاقات التي تواجهها البيئة الطبيعية التي تعيش في الخارج ، ربما يكون مصدرها العاكس، (كورونا) المستجد.

أخبار ذات صلة

الصحة السعودية: تسجيل 783 إصابة جديدة بـ(كورونا) وسط ارتفاع ملحوظ للحالات النشطة

الصحة السعودية: تسجيل 783 إصابة جديدة بـ(كورونا) وسط ارتفاع ملحوظ للحالات النشطة

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة جديدة بـ(كورونا)

العاهل الاردني يطمئن شعبه: الفتنة وئدت والأمير حمزة بقصره وتحت رعايتي

العاهل الاردني يطمئن شعبه: الفتنة وئدت والأمير حمزة بقصره وتحت رعايتي

الصحة العراقية يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

الصحة العراقية يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

السيسي للإثيوبيين: خياراتنا مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر

السيسي للإثيوبيين: خياراتنا مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر

شكري: القاهرة مستمرة ببذل الجهود للتواصل مع الجهات اللبنانية للخروج من الازمة

شكري: القاهرة مستمرة ببذل الجهود للتواصل مع الجهات اللبنانية للخروج من الازمة

السودان يلوح باللجوء إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

السودان يلوح باللجوء إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

الأردن: استثناءان من حظر النشر بالموضوع المتعلق بالأمير حمزة

الأردن: استثناءان من حظر النشر بالموضوع المتعلق بالأمير حمزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: الحصول على المطعوم لا يلغي فحص (كورونا) للمسافرين

الخارجية: الحصول على المطعوم لا يلغي فحص (كورونا) للمسافرين

وزير الاقتصاد الوطني يستعرض تأثيرات الجائحة على الاقتصاد

وزير الاقتصاد الوطني يستعرض تأثيرات الجائحة على الاقتصاد

فتوح يستنكر اعتقال كوادر فتح في القدس

فتوح يستنكر اعتقال كوادر فتح في القدس

النائب عبد الجواد: يجب الضغط بكل الوسائل لفرض الانتخابات بالقدس

النائب عبد الجواد: يجب الضغط بكل الوسائل لفرض الانتخابات بالقدس

الخارجية: إسرائيل تراهن على تآكل ردود الأفعال الدولية في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية

الخارجية: إسرائيل تراهن على تآكل ردود الأفعال الدولية في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام

الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت في الأغوار الشمالية

الأوقاف بغزة تؤكد على منع إقامة النشاطات العامة بالمساجد

الأوقاف بغزة تؤكد على منع إقامة النشاطات العامة بالمساجد

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الصحة السعودية: تسجيل 783 إصابة جديدة بـ(كورونا) وسط ارتفاع ملحوظ للحالات النشطة

الصحة السعودية: تسجيل 783 إصابة جديدة بـ(كورونا) وسط ارتفاع ملحوظ للحالات النشطة

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة العراقية يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

الصحة العراقية يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

شكري: القاهرة مستمرة ببذل الجهود للتواصل مع الجهات اللبنانية للخروج من الازمة

شكري: القاهرة مستمرة ببذل الجهود للتواصل مع الجهات اللبنانية للخروج من الازمة