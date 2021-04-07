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الصحة السعودية: تسجيل 783 إصابة جديدة بـ(كورونا) وسط ارتفاع ملحوظ للحالات النشطة

الصحة السعودية: تسجيل 783 إصابة جديدة بـ(كورونا) وسط ارتفاع ملحوظ للحالات النشطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 783 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسط ارتفاع ملحوظ ومستمر للحالات النشطة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 783 لتصل إلى مستوى 394952 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملموسا، وبلغ يوم 2 أبريل 728 حالة، وفي 3 أبريل 684، وفي 4 أبريل 673، وفي 5 أبريل 695، وفي 6 أبريل 792، ما يمثل أعلى حصيلة منذ 7 أشهر أخيرة.

لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

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