بايدن: ندعم حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن أكد في مكالمة مع ملك الأردن عبد الله الثاني، على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وجاء في البيان أن "بايدن تحدث اليوم مع العاهل الأردني للتعبير عن دعم أمريكا القوي للأردن وللتأكيد على أهمية قيادته بالنسبة لأمريكا والمنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان الديوان الملكي الأردني أفاد في وقت سابق من اليوم بأن الملك تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ووفقا لبيان الديوان الملكي، فإن بايدن أعرب خلال المكالمة عن "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".



واندلعت أزمة في الأردن بعد اتهام ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد.



وفي وقت سابق، أفادت حكومة الأردن بتورط الأمير وشخصيات أخرى في مؤامرة حيكت ضد المملكة، تم على إثرها اعتقال عدد من الأشخاص، ووضع الأمير قيد الإقامة الجبرية.



من جهته، اعتبر الأمير حمزة اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن، وذلك قبل أن يوقع على رسالة يعلن فيها الولاء للملك.