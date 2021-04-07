بسبب الظروف الصحية.. بنك فلسطين يقرر إغلاق فروعه بقطاع غزة غداً الخميس











رام الله - دنيا الوطنأصدر بنك فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق فروعه ومكاتبه في قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 8 نيسان/ إبريل 2021، بسبب الظروف الصحية السائدة.وقال بنك فلسطين في تصريح له، نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، وبسبب الظروف الصحية السائدة، فقد تقرر إغلاق فروع ومكاتب بنك فلسطين في قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس".