بسبب الظروف الصحية.. بنك فلسطين يقرر إغلاق فروعه بقطاع غزة غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر بنك فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق فروعه ومكاتبه في قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 8 نيسان/ إبريل 2021، بسبب الظروف الصحية السائدة.
وقال بنك فلسطين في تصريح له، نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، وبسبب الظروف الصحية السائدة، فقد تقرر إغلاق فروع ومكاتب بنك فلسطين في قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس".
أصدر بنك فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق فروعه ومكاتبه في قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 8 نيسان/ إبريل 2021، بسبب الظروف الصحية السائدة.
وقال بنك فلسطين في تصريح له، نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، وبسبب الظروف الصحية السائدة، فقد تقرر إغلاق فروع ومكاتب بنك فلسطين في قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس".
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