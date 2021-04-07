الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت في الأغوار الشمالية



وأفادت مصادر حقوقية بأن قوات الاحتلال وجهت إخطارات لعدد من المواطنين في منطقة خربة الرأس الأحمر طالت أكثر من 63 منشأه شملت خياما وبركسات سكن وحظائر أغنام وطريق زراعي.



و سلمت ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال إخطارات مكتوبة بهدم منشآت سكنيه وزراعيه شملت بيت سكني من الاسمنت وبركس زراعي لديه ترخيص من الاحتلال قبل أربعين عاما في قرية كردلة.



و خربة الرأس الأحمر، قرية فلسطينية صغيرة من قرى محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، تقع ضمن منطقة ج، وقد حددتها سلطات الاحتلال كمنطقة عسكرية مغلقة للتدريب على الأسلحة.



أما كردلة فيعيش فيها حوالي 500 فلسطيني يعتمدون على الزراعة بأنواعها الثلاثة المحمية والمكشوفة والأشجار المثمرة كمصدر أساسي للعيش، الأمر الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح ضدهم فيحاربهم في قوت يومهم.



و تبلغ مساحة كردلة 200 ألف دونم مملوكة لأهاليها ومسجلة بالطابو، ويضع الاحتلال يده على 11 ألف دونم منها، فيما تشكل مستوطنة "ميحولا" الخطر الأكبر عليها وعلى المنطقة بالكامل، مما يعرض أهالي المنطقة للخطر الدائم.



ويستهدف الاحتلال منطقة الاغوار التي تعتبر سلة الخضار للضفة الغربية وحوّل ما يزيد عن 400 ألف دونم منها إلى مناطق عسكرية مغلقة، وأنشأت 97 موقعاً عسكرياً هناك، كما زرع الاحتلال المئات من الدونمات الزراعية في الأغوار بالألغام الأرضية.







رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بهدم عشرات المنشآت في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.