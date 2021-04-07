شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تؤكد على منع إقامة النشاطات العامة بالمساجد

الأوقاف بغزة تؤكد على منع إقامة النشاطات العامة بالمساجد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية غزة، على منع إقامة الاحتفالات والمحاضرات العامة وأي نشاط داخل المساجد يزيد عدد الحضور فيه عن العدد المتاح وفق الإجراءات الوقائية (30٪) من مساحة المسجد, وذلك في جميع مساجد قطاع غزة, ويتم الاكتفاء بالمواعظ والدروس القصيرة الخاصة برواد المسجد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات التي تتخذها تأتي حرصاً على سلامة المصلين, وتعزيزاً للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس (كورونا), منوهةً بأنها تتابع عن كثب مدى التزام المصلين بالإجراءات الوقائية داخل المساجد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت تعليماتها لكافة المديريات، بالعمل على تكثيف إجراءات المتابعة المستمرة على جميع المساجد خلال المرحلة الحالية، داعيةً الجميع الى التعاون مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد، حتى لا نصل للإغلاق الشامل.

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