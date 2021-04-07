أبو هولي: على (اونروا) وضع خطة طوارئ تلبي احتياجات اللاجئين بمناطق عملياتها























رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي مع نائب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ليني ستينيث العجز المالي في ميزانية (اونروا) وتداعياته على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى مطالب العاملين واحتياجات اللاجئين، والتحديات التي تواجه عمل الوكالة في ظل جائحة كورونا والتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للمانحين.وأكد د. أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم الأربعاء في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، بحضور مدير عام الاعلام والعلاقات العامة مسؤول ملف (اونروا) بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور والناطق الإعلامي لرئاسة (اونروا) عدنان أبو حسنة على ضرورة استمرار (اونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها، والعمل على تحسينها وزيادتها.واكد د. أبو هولي بضرورة وضع خطة طوارئ للأونروا تلبي احتياجات اللاجئين الصحية والاغاثية والتعليمية في مناطق عملياتها في ظل تفشي فيروس كورنا تأخذ بعين الاعتبار توفير اللقاحات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيينوأكد على ان (اونروا) مطالبة اليوم بزيادة المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها لتكون كافية في تغطية متطلبات واحتياجات اللاجئين وتامين الحياة الكريمة خاصة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي تعاني من تفشي البطالة وارتفاع معدلات الفقر الى ما يزيد عن 85 % ويصنفون بالأكثر ضعفاً وفقراً ويعتمدون بشكل رئيسي على مساعدات (اونروا) لتغطية احتياجاتهم الأساسية .وطالب د. ابو هولي المانحين الاستجابة العاجلة لندائي طوارئ سوريا وفلسطين التي اطلقتها (اونروا) والاسراع في تقديم تعهداتها المالية لدعم الميزانية الاعتيادية لتغطية فجوة التمويل التي لا تزال تشكل عائقاً امام عمل (اونروا).وأضاف هناك مؤشرات إيجابية قوية باتجاه إعادة الدعم المالي الأمريكي الذي يجب ان يستثمر في حث الدول الخليجية بإعادة دعمها لـ(أونروا).وناقش د. أبو هولي وستينث خلال الاجتماع استراتيجية (اونروا) للأعوام 2023 الى 2025 وضرورة مراعاة احتياجات اللاجئين المتزايدة التي افرزتها جائحة كورونا بما في ذلك تحسين جودتها وتطوير برامجها .من جهتها قالت نائبة المفوض العام للأونروا ليني ستينيث ان (اونروا) تعول كثيراً على المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية وكذلك على إعادة الدعم الأمريكي لميزانيتها لخروج من ازماتها المالية وتحقيق التمويل المستدام .وقالت ان (اونروا) اعدت فريق متكامل لإعداد استراتيجية جديدة ستقدم للمؤتمر الدولي للمانحين ستركز على تطوير خدماتها وبرامجها ورقمنتها وتعزيز الكفاءة في الإدارة ، لافتة الى ان مؤتمر المانحين سيكون مهم للأونروا وللمانحين وللاجئين الفلسطينيين ولكل الأطراف المعنية .وأضافت: " تلقينا مؤشرات إيجابية بان الإدارة الامريكية ستشارك في المؤتمر الدولي" .وقالت: هدفنا كيف ان نترجم الدعم السياسي للدول الأعضاء التي صوتت على تفويض (اونروا) الى دعم مالي وعدم الاقتصار على المانحين التقليديين .واكد أبو هولي وستينث على استمرار التحضيرات والتنسيق المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين والدول المضيفة لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين الذي من المتوقع انعقاده في حزيران القادم لحشد الموارد المالية لـ(اونروا) وتأمين دعم مستدام من خلال دفع بالمانحين في المؤتمر على عقد اتفاقات تمويل متعدد السنوات لـ(أونروا).