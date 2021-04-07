شؤون فلسطينية

أبو هولي: على (اونروا) وضع خطة طوارئ تلبي احتياجات اللاجئين بمناطق عملياتها

أبو هولي: على (اونروا) وضع خطة طوارئ تلبي احتياجات اللاجئين بمناطق عملياتها
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي مع نائب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ليني ستينيث العجز المالي في ميزانية (اونروا) وتداعياته على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى مطالب العاملين واحتياجات اللاجئين، والتحديات التي تواجه عمل الوكالة في ظل جائحة كورونا والتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للمانحين.

وأكد د. أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم الأربعاء في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، بحضور مدير عام الاعلام والعلاقات العامة مسؤول ملف (اونروا) بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور والناطق الإعلامي لرئاسة (اونروا) عدنان أبو حسنة على ضرورة استمرار (اونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها، والعمل على تحسينها وزيادتها.

واكد د. أبو هولي بضرورة وضع خطة طوارئ للأونروا تلبي احتياجات اللاجئين الصحية والاغاثية والتعليمية في مناطق عملياتها في ظل تفشي فيروس كورنا تأخذ بعين الاعتبار توفير اللقاحات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين

وأكد على ان (اونروا) مطالبة اليوم بزيادة المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها لتكون كافية في تغطية متطلبات واحتياجات اللاجئين وتامين الحياة الكريمة خاصة في  مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي تعاني من تفشي البطالة وارتفاع معدلات الفقر الى ما يزيد عن 85 % ويصنفون بالأكثر ضعفاً وفقراً ويعتمدون بشكل رئيسي على مساعدات (اونروا) لتغطية احتياجاتهم الأساسية .

وطالب د. ابو هولي المانحين الاستجابة العاجلة لندائي طوارئ سوريا وفلسطين التي اطلقتها (اونروا) والاسراع في تقديم تعهداتها المالية لدعم الميزانية الاعتيادية لتغطية فجوة التمويل التي لا تزال تشكل عائقاً امام عمل (اونروا).

وأضاف هناك مؤشرات إيجابية قوية باتجاه إعادة الدعم المالي الأمريكي الذي يجب ان يستثمر في حث الدول الخليجية بإعادة دعمها لـ(أونروا).

وناقش د. أبو هولي وستينث خلال الاجتماع استراتيجية (اونروا) للأعوام  2023 الى 2025 وضرورة  مراعاة احتياجات اللاجئين المتزايدة التي افرزتها جائحة كورونا بما في ذلك تحسين جودتها وتطوير برامجها .  

من جهتها قالت نائبة المفوض العام للأونروا ليني ستينيث ان (اونروا) تعول كثيراً على المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية وكذلك على إعادة الدعم الأمريكي لميزانيتها لخروج من ازماتها المالية وتحقيق التمويل المستدام .

وقالت ان (اونروا) اعدت فريق متكامل لإعداد استراتيجية جديدة ستقدم للمؤتمر الدولي للمانحين ستركز على تطوير خدماتها وبرامجها ورقمنتها وتعزيز الكفاءة في الإدارة ، لافتة الى ان مؤتمر المانحين سيكون مهم للأونروا وللمانحين وللاجئين الفلسطينيين ولكل الأطراف المعنية .

وأضافت: " تلقينا مؤشرات إيجابية بان الإدارة الامريكية ستشارك في المؤتمر الدولي" .

وقالت: هدفنا كيف ان نترجم الدعم السياسي للدول الأعضاء التي صوتت على تفويض (اونروا) الى دعم مالي وعدم الاقتصار على المانحين التقليديين .

واكد أبو هولي وستينث على استمرار التحضيرات والتنسيق المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين والدول المضيفة لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين الذي من المتوقع انعقاده في حزيران القادم لحشد الموارد المالية لـ(اونروا) وتأمين دعم مستدام من خلال دفع بالمانحين في المؤتمر على عقد اتفاقات تمويل متعدد السنوات لـ(أونروا).









أخبار ذات صلة

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام

بسبب الظروف الصحية.. بنك فلسطين يقرر إغلاق فروعه بقطاع غزة غداً الخميس

بسبب الظروف الصحية.. بنك فلسطين يقرر إغلاق فروعه بقطاع غزة غداً الخميس

الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت في الأغوار الشمالية

الأوقاف بغزة تؤكد على منع إقامة النشاطات العامة بالمساجد

الأوقاف بغزة تؤكد على منع إقامة النشاطات العامة بالمساجد

الاحتلال يصادق على بناء 540 وحدة استيطانية في القدس.. والرئاسة تعلق

الاحتلال يصادق على بناء 540 وحدة استيطانية في القدس.. والرئاسة تعلق

عيسى: الاستيطان الصامت للاحتلال يفوق خطره الاستيطان الحكومي

عيسى: الاستيطان الصامت للاحتلال يفوق خطره الاستيطان الحكومي

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل إطلاق نار على موقع لحركة حماس بقطاع غزة

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل إطلاق نار على موقع لحركة حماس بقطاع غزة

الأسير البطران يُعلّق إضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري

الأسير البطران يُعلّق إضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام

الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت في الأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت في الأغوار الشمالية

الأوقاف بغزة تؤكد على منع إقامة النشاطات العامة بالمساجد

الأوقاف بغزة تؤكد على منع إقامة النشاطات العامة بالمساجد

عيسى: الاستيطان الصامت للاحتلال يفوق خطره الاستيطان الحكومي

عيسى: الاستيطان الصامت للاحتلال يفوق خطره الاستيطان الحكومي

الأسير البطران يُعلّق إضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري

الأسير البطران يُعلّق إضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري

المالكي: ندرس إمكانية التوجه لمجلس الامن للمطالبة باتخاذ قرار للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس

المالكي: ندرس إمكانية التوجه لمجلس الامن للمطالبة باتخاذ قرار للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس

الخليل: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

وزير المالية يوضح الأهداف من الموازنة المالية لعام 2021

وزير المالية يوضح الأهداف من الموازنة المالية لعام 2021

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة العراقية يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

الصحة العراقية يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بـ(كورونا)

شكري: القاهرة مستمرة ببذل الجهود للتواصل مع الجهات اللبنانية للخروج من الازمة

شكري: القاهرة مستمرة ببذل الجهود للتواصل مع الجهات اللبنانية للخروج من الازمة

الادارة الامريكية تقدم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 150 مليون دولار

الادارة الامريكية تقدم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 150 مليون دولار