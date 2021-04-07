موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل إطلاق نار على موقع لحركة حماس بقطاع غزة



وبحسب الموقع، فقد قال ضابط في محادثة مغلقة: "إن هذه كانت "حادثة خطيرة للغاية" ومن الممكن أن يجر هذا الأمر المنطقة إلى تصعيد"، لافتا إلى أن هذا الحادث ينضم إلى حادثين سابقين في الأشهر الأخيرة أحدها تسبب بسجن قائد فصيل.



رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل حول استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، موقعاً لحركة حماس في قطاع غزة، الجمعة الماضية.وأكد الموقع، أن قوة من الجيش الإسرائيلي، أطلقت النار، وأصابت عن طريق الخطأ، موقعاً تابعاً لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك خلال مناورة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.وقال: "وقع الحادث يوم الجمعة، عندما كان طاقم دبابة من اللواء 188 التابع لسلاح المدرعات يعمل على حدود قطاع غزة، وكشف التحقيق في الواقعة أنه خلال المناورة أطلق أحد الجنود النار من مدفع رشاش على الموقع، بقصد تنفيذ "إطلاق نار وهمي"، لكن المدفع الرشاش كان في حالة تسلح -الحبة في بيت النار- لم تقع إصابات في الحادث ولم يصدر أي رد من نشطاء حمـاس".وأضاف الموقع الإسرائيلي: "أجرى قائد فرقة غزة، العميد نمرود ألوني، تحقيقا في الحادث وقدم توجيهات لقادة الوحدة، وبحسب تقديرات القيادة الجنوبية، فإن المسؤولين سيواجهون إجراءات عقابية".