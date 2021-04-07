الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 86 حالة وفاة، و5232 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة.



وأفادت الصحة الأردنية في ايجازها اليومي، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى (7469)، وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى (650,681) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.