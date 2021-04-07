العاهل الاردني يطمئن شعبه: الفتنة وئدت والأمير حمزة بقصره وتحت رعايتي

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رام الله - دنيا الوطن

وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة، التي شهدتها المملكة الأردنية في الأيام الماضية.



وقال الملك عبد الله في رسالته: "أطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر، وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمنا مستقرا، محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن"، بحسب ما جاء على موقع قناة (المملكة).



وأضاف: "اعتاد وطننا على مواجهة التحديات، واعتدنا على الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، وخرجنا منها أشد قوة وأكثر وحدة، فللثبات على المواقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها".



وتابع الملك عبد الله، بقوله: "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار الأردن، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".



وأردف قائلا: "لكنّ لا فرق بين مسؤوليتي إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، فقد نذرني الحسين، طيب الله ثراه، يوم ولدت لخدمتكم، ونذرت نفسي لكم، وأكرس حياتي لنكمل معا مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة والتآخي. مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه. ولا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة".



وفي السياق، أكد العاهل الأردني، أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية، لافتا إلى أنه أوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الامير حمزة والتزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.



وأكد أن الأمير حمزة، اليوم مع عائلته في قصره وبرعايته، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق وفقا للقانون، إلى حين استكماله؛ ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات الدولة الأردنية الراسخة، بما يضمن العدل والشفافية.



وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية.



وأشار العاهل الاردني، إلى أن الخطوات القادمة، ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل القدرات، بما فيها مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الأردني الوفي.



وقال: "يواجه وطننا تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، وندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها مواطنونا. ونواجه هذه التحديات وغيرها، كما فعلنا دائما، متّحدين، يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة الهاشمية، لننهض بوطننا، وندخل مئوية دولتنا الثانية، متماسكين، متراصين، نبني المستقبل الذي يستحقه وطننا".



وأضاف: "سيبقى الأردن، بهمة النشامى وعزيمتهم وإخلاصهم، شامخا، كبيرا بقيمه وبإرادته وبمبادئه، نبراسنا الحزم في الدفاع عن الوطن، والوحدة في مواجهة الشدائد، والعدل والرحمة والتراحم في كل ما نفعل".