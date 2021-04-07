الحكومة الألمانية: ميركل لم تلتق الرئيس عباس بسبب جدول عملها المزدحم وجائحة (كورونا)



وخلال موجز صحفي قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الأربعاء، إن ميركل وعباس يبقيان على اتصال منتظم، وإن محادثاتهما الأخيرة عبر الفيديو جرت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وذكرت المسؤولة: "المستشارة تجري لقاءات واتصالات فعلية بشكل محدود جدا في ظروف جائحة فيروس (كورونا)، ولم يكن لقاء المستشارة مع الرئيس الفلسطيني خلال حضوره في ألمانيا مخططا له لهذا السبب، وكذلك بسبب جدول عملها".



وأفادت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن عباس أنهى الفحوصات الطبية التي كانت مقررة له مسبقا في ألمانيا، مؤكدة أنه "بصحة جيدة" وسيعود إلى رام الله يوم غد الخميس.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الألمانية أن رئيستها، أنجيلا ميركل، لم تلتق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أثناء وجوده في ألمانيا، وذلك بسبب قيود جائحة (كورونا) وجدول العمل المزدحم للمستشارة الألمانية.