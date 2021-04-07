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شؤون فلسطينية

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية وشعبها ثابت وراسخ

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية وشعبها ثابت وراسخ
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد الظهراوي، رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني: "إن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية وشعبها ثابت وراسخ".

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في ندوة مفتوحة بعنوان "يوم الأرض ومأساة حي الشيخ جراح وحي البستان"، وما تتعرض له المقدسات، نظمتها رابطة "برلمانيون لأجل القدس" عبر تقنية "زووم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشارك في الندوة مدير عام الرابطة محمد بلعاوي، ورؤساء لجان فلسطين في البرلمان الماليزي النائب سيد إبراهيم، وبالبرلمان التونسي النائب سيف الدين مخلوف، وفي البرلمان النيجيري النائب يونس أبو بكر، ورئيس لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان التركي النائب حسن توران، وعضوي البرلمان الإيطالي ميكيلي بيراس والأرجنتيني جوليا بيري .

وأشار الظهراوي إلى ان الأردن يشكل شريان حياة للشعب الفلسطيني، وسيبقى المسجد الأقصى المبارك والقدس في أعماق وجداننا، رافضا كل الخطوات الأحادية الجانب التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي أخلت ببوصلة السلم والأمن الدولي ومقاييس العدالة.

وتابع أننا في الأردن نقف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة بمواقفها الحازمة تجاه تلك المستجدات، مشيرا إلى ان مواقف الملك عبد الله الثاني حول القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها تتطلب المساندة والتأييد والدعم الموصول.

وقال إن ذكرى يوم الأرض ستبقى خالدة لا يمحوها الزمن، نستذكر معها بطولات الشعب الفلسطيني في الصمود والتضحية، معلنين رفضنا لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

وحذر الظهراوي من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس وخاصة حي الشيخ جراح وحي البستان في تهجير وتشريد عشرات العائلات، وتحويل الاحياء إلى مشاريع استيطانية.

ودعا الظهراوي، رؤساء لجان فلسطين في البرلمانات ورابطة برلمانيون لأجل القدس، إلى تبني بيان يدين الغطرسة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبهم، ثمن المشاركون الجهود التي يبذلها الأردن وقيادته تجاه القضية الفلسطينية. وأشاروا إلى ان دعمه الموصول ساهم بتعزيز نضال الشعب الفلسطيني وصمود المقدسيين.

وأكدوا أهمية التعاون والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف مساندة للأشقاء في فلسطين حتى يتسنى لهم تحقيق دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

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