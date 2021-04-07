الادارة الامريكية تقدم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 150 مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (رويترز) للأنباء، أن الإدارة الامريكية، استأنفت، اليوم الأربعاء، تقديم مبلغ 150 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين، معظمها عبر الأمم المتحدة.



وأشارت الإدارة الامريكية، إلى إن الإعلان عن المساعدات الامريكية للفلسطينيين، سيكون في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.



بدورها، أكدت القناة 12ا الإسرائيلية، أن إدارة بايدن جددت مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لافتة، إلى أنه من المتوقع خلال اليوم الاعلان عن تحويل 150 مليون دولار لها.



وقالت: "يضاف إلى ذلك، هناك نية لضخ 75 مليون دولار أخرى على شكل مساعدات لمستشفيات في شرق القدس وغزة، وحوالي 40 مليون دولار إضافية، حيث أن الادارة الامريكية حريصة على إطلاع إسرائيل على المستجدات مقدما".



وكانت الإدارة الامريكية برئاسة جو بايدن، قد أعلنت مؤخراً استئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن أوقفتها الإدارة الامريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب.