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شؤون فلسطينية

المالكي: ندرس إمكانية التوجه لمجلس الامن للمطالبة باتخاذ قرار للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس

المالكي: ندرس إمكانية التوجه لمجلس الامن للمطالبة باتخاذ قرار للسماح بإجراء الانتخابات بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس عبر الانتخابات، مشيرا إلى استمرار الاتصالات المباشرة أطراف الرباعية الدولية وعديد وزراء الخارجية وسيلتقي اليوم وزير خارجية المكسيك للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات خاصة في القدس.

وقال المالكي في حدث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاربعاء، إن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس.

وتابع: "إسرائيل ماضية في عزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها فيما المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس".

وأشار المالكي إلى وجود ترتيبات للقيام بزيارة لبعض العواصم ومكونات مجلس الامن سواء الدول دائمة العضوية أو المؤقتة للتأكيد على هذا الموضوع، مبينا أنه قد يتم رفعه لمجلس الأمن للمطالبة باتخاذ قرار حوله.

وأضاف "أنه يتم دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس".

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال المالكي: إن فلسطين ستسلم اليوم ردها على رسالة المدعية العامة للمحكمة فيما أرجأت إسرائيل الرد على رسالة المحكمة لها حتى يوم غد.

وبين أنه في حال ادعت إسرائيل أنها ستقوم بمحاكمات داخليا لكسب الوقت، فإن فلسطين بدورها ستوفر كل المسوغات القانونية التي تدلل على أن كل المحاكمات الإسرائيلية هي صورية وأن القضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومة الاحتلال والاستيطان، مشيرا إلى أنه تم تقديم تقارير تكشف حقيقة النظام القضائي في إسرائيل الذي يغطي جرائم الاحتلال.

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