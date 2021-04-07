الخليل: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: "إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة ومنعت المواطنين من التنقل، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية بالمنطقة.