وزير المالية يوضح الأهداف من الموازنة المالية لعام 2021

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رام الله - دنيا الوطن

اكد شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، أن هناك هدفين لموازنة عام 2021، لافتا إلى أن أولها، إعادة النمو الاقتصادي إلى مستوى يفوق 5% من الناتج المحلي، لافتا إلى أن هذه هي النسبة التي تشكل الحد الأدنى الضروري؛ للحفاظ على نمو إيجابي.



جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر بعنوان "كوفيد 19.. حالة فلسطين: التحديات والمواجهة"، والذي عقد أمس الثلاثاء عبر فيديو (كونفرانس).



وقال بشارة: "إن من ثاني أهداف موازنة 2021، تركيز حصة أكبر من الأموال لصالح القطاع الصحي والتنمية والاستثمار والمشاريع التطويرية، ومشاريع الصمود في الأغوار ودعم القدس والفئات المهمشة والحافظ على دعمنا لقطاع غزة".