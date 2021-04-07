وزير المالية يوضح الأهداف من الموازنة المالية لعام 2021
رام الله - دنيا الوطن
اكد شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، أن هناك هدفين لموازنة عام 2021، لافتا إلى أن أولها، إعادة النمو الاقتصادي إلى مستوى يفوق 5% من الناتج المحلي، لافتا إلى أن هذه هي النسبة التي تشكل الحد الأدنى الضروري؛ للحفاظ على نمو إيجابي.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر بعنوان "كوفيد 19.. حالة فلسطين: التحديات والمواجهة"، والذي عقد أمس الثلاثاء عبر فيديو (كونفرانس).
وقال بشارة: "إن من ثاني أهداف موازنة 2021، تركيز حصة أكبر من الأموال لصالح القطاع الصحي والتنمية والاستثمار والمشاريع التطويرية، ومشاريع الصمود في الأغوار ودعم القدس والفئات المهمشة والحافظ على دعمنا لقطاع غزة".
اكد شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، أن هناك هدفين لموازنة عام 2021، لافتا إلى أن أولها، إعادة النمو الاقتصادي إلى مستوى يفوق 5% من الناتج المحلي، لافتا إلى أن هذه هي النسبة التي تشكل الحد الأدنى الضروري؛ للحفاظ على نمو إيجابي.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر بعنوان "كوفيد 19.. حالة فلسطين: التحديات والمواجهة"، والذي عقد أمس الثلاثاء عبر فيديو (كونفرانس).
وقال بشارة: "إن من ثاني أهداف موازنة 2021، تركيز حصة أكبر من الأموال لصالح القطاع الصحي والتنمية والاستثمار والمشاريع التطويرية، ومشاريع الصمود في الأغوار ودعم القدس والفئات المهمشة والحافظ على دعمنا لقطاع غزة".
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