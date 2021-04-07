شاهد: روحي فتوح لـ "معتصمي تفريغات 2005": ان شالله حنحل القضية هذا وعد
رام الله - دنيا الوطن
زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، خيمة الاعتصام التي أقامها موظفو "تفريغات 2005" في مدينة غزة.
زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، خيمة الاعتصام التي أقامها موظفو "تفريغات 2005" في مدينة غزة.
وقال فتوح للمعتصمين في خيمة الاعتصام حيث يخوض عدد منهم إضراباً عن الطعام منذ عدة أيام: "إن شالله حنحل القضية ان شالله حنحلها هذا وعد".
وأضاف فتوح وفق ما رصدت "دنيا الوطن" بأن "الرئيس محمود عباس حل هذه القضية".
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