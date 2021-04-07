شاهد: روحي فتوح لـ "معتصمي تفريغات 2005": ان شالله حنحل القضية هذا وعد





وقال فتوح للمعتصمين في خيمة الاعتصام حيث يخوض عدد منهم إضراباً عن الطعام منذ عدة أيام: "إن شالله حنحل القضية ان شالله حنحلها هذا وعد".





وأضاف فتوح وفق ما رصدت "دنيا الوطن" بأن "الرئيس محمود عباس حل هذه القضية".



































رام الله - دنيا الوطنزار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، خيمة الاعتصام التي أقامها موظفو "تفريغات 2005" في مدينة غزة.