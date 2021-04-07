بيت لحم: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية بالقبض على 27 مطلوباً للعدالة ونفذت 84 مذكرةً قضائيةً خلال 48 ساعة الماضية.



وفي إطار محاربة ظاهرة المركبات غير القانونية تم ضبط 10مركبات غير قانونية والقيام بإتلافها وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين وإحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية على 27 مطلوباً للعدالة ونفذت 84 مذكرةً قضائيةً، وضبطت 10 مركبات غير قانونية خلال 48 ساعة الماضية، في محافظة بيت لحم.