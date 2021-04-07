شؤون فلسطينية

"الإعلام": نقف على مسافة واحدة من كافة الإذاعات ووسائل الإعلام المحلية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الإعلام على بذل كافة جهودها وإصرارها الدائم في سبيل رعاية وتطوير المشهد الإعلامي الفلسطيني، ومن هذا المنطلق بدأت الوزارة محاولة تأسيس دراسة شمولية عن واقع الإعلام في إطار تشخيص هذا الواقع من أجل ايجاد مسار للتطوير وتجاوز العقبات، خاصة فيما يتصل بالإذاعات المحلية وما جرى على ضوء كارثة الجائحة وذلك سعياً إلى توفير الإمكانيات اللازمة لبقاء هذه الإذاعات ووسائل الإعلام المحلية، كونها جزء هام من المشهد الإعلامي الوطني.

وأضاف الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه على ذلك نود التوضيح حول ما نشر أمس عن نتائج الاستطلاع والإشارة إلى أن خللاً فنياً قد وقع في عملية تجميع ونشر البيانات الأمر الذي ينفي عن تلك النتائج بأنها تعبر عن تصنيف الإذاعات أو وضع تراتبية لها أوتقديم صورة لجماهيريتها .

وتابع: عليه فإن الوزارة تؤكد مجدداً على وقوفها على مسافة واحدة من كافة الإذاعات ووسائل الإعلام المحلية التي نعتز بها ونكن لها الاحترام على دورها الوطني المسؤول الذي تلعبه، وعلى كونها الشاهد على التعددية والحرية في المشهد الإعلامي الفلسطيني، علاوة على كونها تشكل جزءاً هاماً ورئيسياً من الإرث الإعلامي الفلسطيني، وهي مجتمعة تشكل الإذاعة الفلسطينية منذ انطلاقتها في عام 1936 كثاني إذاعة عربية مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.

وتوجهت الوزارة بالشكر الجزيل لكافة الزملاء الإعلاميين والمسؤولين في إذاعاتنا المحلية، الذين توجهوا بملاحظاتهم وآرائهم القيمة في هذا الإطار حرصاً على سلامة المشهد الإعلامي الوطني.

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