أبو مويس يبحث مع السفير البرازيلي تعزيز التعاون بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس مع سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسطين اليساندرو كانديس تعزيز التعاون.



وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، آليات التعاون في مجال التعليم التقني، وتبادل الزيارات بين الكوادر الأكاديمية والطلبة بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، وآلية تنفيذ مشروع التعاون الثلاثي (الألماني، البرازيلي، الفلسطيني) الذي يهدف لدعم التعليم التقني والمهني وتخضير الاقتصاد.



وقال أبو مويس: إن دعم التعليم التقني والمهني توجه لدى الحكومة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال.



بدوره، شدد كانديس على أهمية الشراكة بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، وتعهد بالعمل على توسيع الشراكة القائمة.