شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني والسفير الأردني يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

وزير الاقتصاد الوطني والسفير الأردني يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، وسفير المملكة الأردنية لدى فلسطين، محمد أبو وندي، اليوم الأربعاء، آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، عمق العلاقات الأخوية المتينة والشراكة الحقيقية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الفلسطيني والأردني، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وتناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلدين، واطلع الوزير، أبو وندي على الوضع الراهن في ظل تداعيات فيروس (كورونا) على الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى الجهود التي تقودها الحكومة لتخفيف من أعباء الجائحة الاقتصادية.

وأكد العسيلي أن التعافي الاقتصادي من الجائحة يتطلب زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين والدول الصديقة والشقيقة، لا سيما الأردن.

وأعرب عن أمله الخروج من هذه الجائحة في القريب العاجل، متمنيا للأردن الشقيق السلامة، لا سيما في ظل الوضع الوبائي الحالي الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات.

بدوره، شدد السفير الأردني على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات التجارية إلى المستوى الذي يرقى إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبدياً استعداده للعمل على تذليل كافة المعيقات التي تعترض الحركة التجارية بين البلدين.

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