شؤون فلسطينية

مجدلاني: نعمل لتمكين أسر الأيتام باعتبار التمكين المدخل الحقيقي للنهوض بواقعهم

مجدلاني: نعمل لتمكين أسر الأيتام باعتبار التمكين المدخل الحقيقي للنهوض بواقعهم
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أن وزارة التنمية بالتعاون مع الشركاء تعمل على تنمية قدرات وفرص الايتام وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشكل نوعي وانها تنحاز للايتام واليتيمات الفقراء في كل برامج التدخلات الاجتماعية.

وجاء ذلك بكلمته المسجلة للمؤتمر العلمي للأيتام حول "رعاية الايتام في فلسطين -آفاق المعالجة وسبل التطوير" والذي عقد صباح اليوم في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  بقطاع غزة تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والذي ينفذه قسم العلوم التربوية بالشراكة مع كلية التربية بالجامعة الاسلامية ومعهد الامل للأيتام.

وقال الوزير: "إننا نسعى في وزارة التنمية الاجتماعية لإحداث تغيرات كبرى في كل القطاع الاجتماعي وفق رؤية جديدة ومثابرة وطموحة لانجاز "مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، يوفر حياة كريمة مستدامة لكل الأسر والأفراد ويحرر طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والإدماج".

وتابع مجدلاني: "أننا في وزارة التنمية نعمل لتمكين أسر الايتام باعتبار التمكين بمعناه الشامل هو المدخل الحقيقي للنهوض بواقع الايتام، وما يتطلبه ذلك من ضخ استثمارات حقيقية في تعليمهم وتمهيرهم وتمكينهم اقتصاديا وتشغيلهم."

واوضح وزير التنمية أن الوزارة عززت الشراكات في مجال العمل مع الايتام ليشمل القطاع الخاص والمجتمع المحلي وصولاً للمسؤولية الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية من استثمار الموارد البشرية والمحلية وتطوير السياسات والخدمات الاجتماعية وعمل الجمعيات الخيرية والمشاريع القائمة اضافة لتأكيد على نظام تعليمي قادر على دمج الفئات المهمشة والضعيفة من فقراء واعاقات وأيتام و الأشخاص ذوي الاعاقة، بنظام تعليمي  يعزز التنمية المستدامة.

وأضاف مجدلاني: أن الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات وطنية حول الايتام في فلسطين، وهذه القاعدة ستمثل المرتكز الاساس في كل التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والنفسية والسكنية والتأهيلية، وتطوير نظام شراء الخدمات من المؤسسات التي تعنى بالأيتام ومراجعة جدية لمسألة كفالة الايتام فيما يتعلق بالعمر الذي عادة ما تغطيه الكفالة ، والبدء بمأسسة فكرة صندوق تمكيني للأيتام في فلسطين، واعتماد دليل اجراءات لمتابعة الايتام في المؤسسات الايوائيه ،انجاز فرق محلية للدعم النفسي والاجتماعي للأيتام.

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