"العربية الفلسطينية": إعدام منصور يكشف النية عن إبادة شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي للشاب أسامة منصور يكشف نيته إبادة شعبنا، مبينا أن هذا يندرج في إطار التطهير العرقي، لافتاً إلى أنه مخالف للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف.



وقال: "الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء، حتى أصبح الدم الفلسطيني رخيصا على مرأى و مسمع العالم"، مضيفا: "إعدام منصور بدم بارد يبين وحشية الاحتلال"، مؤكدا أن الاحتلال يتلذذ على الدم الفلسطيني.



وطالب عاشور في تصريحاته التي وصفت بشديدة اللهجة الأمم المتحدة ومجلسه الأمن بالعمل الجاد على وقف انتهاكات إسرائيل بحق الإنسانية في دولة فلسطين، داعيا محكمة الجنيات الدولية إلى فتح تحقيق بهذه الجريمة، ولجم إسرائيل، معتبراً التراخي في فتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال يدفعه إلى ارتكاب المزيد من الجرائم التي تعتبر " جرائم حرب".