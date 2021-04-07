شؤون فلسطينية

غزة: الصحة تصدر إعلاناً "مهما" للمواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس (كورونا)

غزة: الصحة تصدر إعلاناً "مهما" للمواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً للمواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس (كورونا)، لـ "تتمكن من الوصول إلى جميع بؤر وباء (كورونا) في القطاع".

وقالت "الصحة" بغزة في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "بناءً على سياسات وزارة الصحة بالوصول إلى جميع بؤر الوباء في قطاع غزة، فإننا نهيب بجميع من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19) التوجه إلى المراكز الصحية خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانيه ظهراً. لأخذ عينة مسحية للتأكد من التشخيص.

وفيما يلي المراكز الصحية في المحافظات المختلفة:

محافظة رفح: عيادة تل السلطان، مركز شهداء رفح

محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس، مركز شهداء بني سهيلا.

المحافظة الوسطى: مركز شهداء دير البلح، مركز شهداء النصيرات، عيادة البريج الجديدة.

محافظة غزة: عيادة الشاطئ ، عيادة الشيخ رضوان، عيادة الدرج، عيادة صبحة الحرازين، عيادة الزيتون، عيادة الفلاح.
 
محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا، عيادة هالة الشوا، عيادة الشيماء

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