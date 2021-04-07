شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية أمس ثلاث حفلات زفاف لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بهدف الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول تنظيم ثلاث حفلات زفاف في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكانها وفضها كما قامت بتحرير 24 مخالفة سلامة عامة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.

وأضافت الشرطة بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

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