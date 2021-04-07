بيني غانتس: نحن على استعداد هذه الأيام أمام جبهات مختلفة





وزعم غانتس، بأن إسرائيل هي الأقوى في المنطقة وستبقى كذلك، "لأن لدينا أنظمة هجوم تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و365 يومًا في السنة وهي جاهزة للعمل ضد أي جبهة، وعلى أي مدى وفي أي نطاق يحتاجه الجيش "الإسرائيلي"، وفق ادعائه.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل على استعداد هذه الأيام أمام جبهات مختلفة.وأضاف في تصريح له بمناسبة الذكرى 10 لمنظومة القبة الحديدية، أن تل أبيب مستعد أمام جبهات في الجنوب والشمال وأيضًا في "مواجهة التهديدات التي تشكلها إيـران علينا بشكل مباشر وغير مباشر من أذرعها في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.