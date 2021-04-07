الأغوار: الاحتلال يخطر بهدم مسكنين وبركسين زراعيين في الجفتلك

منطقة الجفتلك في الأغوار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم مسكنين وبركسين زراعيين في منطقة الجفتلك بالاغوار الفلسطينية.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال أخطرت المواطن عمر محمد ادعيس بإزلة مسكنين وبركسين زراعيين يملكهما في منطقة الجفتلك خلال أسبوعين.



وقال المواطن ادعيس: إن تنفيذ قوات الاحتلال تهديدها بالهدم سيشرد عائلته الكبيرة، وينهي مصدر رزقه الوحيد في تلك المنطقة التي يقطنها منذ سنوات طويلة.