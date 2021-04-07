غزة: إعلان "مهم" بخصوص تحرّك المسافرين عبر معبر رفح يوم غد الخميس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً مهماً بخصوص تحرّك المسافرين عبر معبر رفح يوم غد الخميس في ظل قرار منع حركة المركبات.



وقالت الوزارة في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تطبيقاً لقرار منع تحرك المركبات يوم غد الخميس ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن تخصيص مركبات لنقل المسافرين في الاتجاهين من وإلى معبر رفح، وذلك على النحو الآتي:



أولاً: اتجاه المغادرة: تخصيص حافلات لنقل المسافرين من المحافظات إلى المعبر، من مناطق التجمّع الآتية:



- محافظة الشمال: دوار الشيخ زايد.



- محافظة غزة: مفترق الشجاعية.



- محافظة الوسطى: مفترق النصيرات، ومفترق دير البلح.



- محافظة خانيونس: دوار بني سهيلا.



- محافظة رفح: دوار العودة.



وأكدت الوزارة أن الحافلات ستتحرك باتجاه المعبر في تمام الساعة 7:00 صباحاً، لذا على المسافرين المقرر مغادرتهم حسب الإعلان السابق، الالتزام بالحضور لأماكن التجمع بمفردهم ودون مرافقين قبل الموعد المحدد، والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة الشخصية.



وقالت بالنسبة لاتجاه الوصول، فإنه سيتم تسهيل وصول القادمين إلى منازلهم عبر مركبات مخصصة في حرم المعبر، ويمنع توجّه الأهل والأقارب لاستقبالهم، التزاماً بقرار منع تحرك المركبات.