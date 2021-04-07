السودان: عدم التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين

سد النهضة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم إن مصر أيدت مقترحنا بمشاركة مراقبين في المفاوضات، "لكن إثيوبيا رفضته بحجة أنه لم يُقدم رسمياً".



وشدد في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، بأن إثيوبيا رفضت مقترح التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة خلال ثمانية أسابيع.



وتابع عباس بأن لدى الخرطوم، "فريق تفاوضي يحدد الخيارات المقبلة للتعامل مع إثيوبيا"، مشدداً على أن لدى السودان سيناريوهات عدة للتعامل مع أزمة سد النهضة".



وقال وزير الري السوداني: أن السودان سيحرص على تخزين مليار متر مكعب في سد الروصيرص، لافتاً إلى أن "عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة يهدد الأمن والسلم الإقليميين".