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السيسي: الخيارات مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر

السيسي: الخيارات مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إن الخيارات مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر، فيما يتعلق بمسألة سد النهضة.

وأضاف في تصريحات له خلال افتتاحه المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية، أن "المفاوضات مع السودان حول السد مستمرة".

وتابع: "نحترم خطط التنمية في إثيوبيا لكن دون وقوع ضرر على مصر"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشار السيسي إلى أن قلق المصريين من سد النهضة مبرر، قائلا: "قلقكم مستحق ومشروع.. لكن يا ترى كل واحد قلقان على الميه حريص على المية، أنا قلقت على الميه من 2011، مبقتش ارتاح ولا أقدر أطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت إن هايبقى عندنا مشكلة كبيرة قوى".

وأضاف: "المياه في مصر بداية من أسوان حتى الدلتا.. من منسوب منخفض إلى منسوب مرتفع وفق الانحدار الطبيعى للأرض.. جاية من العالي إلى المنخفض.. والبنية الأساسية مثل الترع كانت تساعد فى هذا الأمر وفق الانحدار الطبيعى للأرض".

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