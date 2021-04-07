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شؤون فلسطينية

حماس: اعتقالات الاحتلال اليومية بالضفة تعبيرٌ عن عجز السلطة الكبير بحماية شعبنا

حماس: اعتقالات الاحتلال اليومية بالضفة تعبيرٌ عن عجز السلطة الكبير بحماية شعبنا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن أن نسمح للاحتلال الصهيوني بأن يدير العملية الانتخابية أو يؤثر عليها ويحدد شكل القوائم الانتخابية".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأن "مجابهة العدوان الصهيوني على العملية الانتخابية يحتاج إلى تفاهم وطني حقيقي وشعبنا قادرُ على فرض إرادته ضد المحتل".

وقالت: إن "على السلطة وحركة فتح أن تنحي مصالحها الفئوية لصالح المصلحة العامة ضمن استراتيجية نضالية موحدة لمنع الاحتلال من التأثير على طبيعة العملية الانتخابية".

وشددت الحركة على أن اعتقالات الاحتلال في الضفة ليست جديدة على شعبنا ولا على حركة حماس، والاحتلال بشكل يومي يعتقل ما يستطيع من أبناء شعبنا في الفصائل الفلسطينية.

وتابعت حماس: بأن اعتقالات الاحتلال اليومية في الضفة الغربية تعبيرٌ عن عجز السلطة الفلسطينية الكبير في حماية أبناء شعبنا الفلسطيني، وفق تعبيرها.

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