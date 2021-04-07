طالع: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة حتى الرقم (100) من كشف (2021/11).وشددت على أهمية التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، بدون اصطحاب مرافقين، والتأكيد على السائق بسرعة المغادرة التزاماً بقرار منع حركة المركبات.