طالع: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة حتى الرقم (100) من كشف (2021/11).
وشددت على أهمية التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، بدون اصطحاب مرافقين، والتأكيد على السائق بسرعة المغادرة التزاماً بقرار منع حركة المركبات.
طالع كشف السفر للتحميل اضغط هنا
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة حتى الرقم (100) من كشف (2021/11).
وشددت على أهمية التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، بدون اصطحاب مرافقين، والتأكيد على السائق بسرعة المغادرة التزاماً بقرار منع حركة المركبات.
طالع كشف السفر للتحميل اضغط هنا
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