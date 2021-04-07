للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.. البرازيل تسجل أكثر من 4000 وفاة بـ(كورونا) بيوم واحد





وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 4,195 وفاة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للفيروس في البرازيل إلى حوالي 337 ألف وفاة من أصل 13 مليون مصاب، لكن الكثير من العلماء يقولون إن البيانات التي تنشرها وزارة الصحة لا تعكس مدى فداحة الوضع الوبائي في البلاد.



يشار إلى أن البرازيل، أكبر دولة في أمريكا اللاتينية والبالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، هي الدولة الثانية في العالم خلف الولايات المتحدة، الأكثر تضررا من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية.





رام الله - دنيا الوطنسجلت البرازيل يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 4000 وفاة بفيروس (كورونا)، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي جائحة (كوفيد-19).