الحكومة السودانية تصوت لصالح إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"

رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، إنها صوتت لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.



وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون لسنة 2021، "مؤكدا على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



ويسري في السودان "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958" والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم، كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل. ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية.



وكان السودان وقع في كانون الثاني/ يناير الماضي "اتفاقية أبراهام" خلال زيارة وفد الحكومة الأمريكية، برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.