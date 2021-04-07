عربي

الحكومة السودانية تصوت لصالح إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"

الحكومة السودانية تصوت لصالح إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"
رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، إنها صوتت لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958. 

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون لسنة 2021، "مؤكدا على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

ويسري في السودان "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958" والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم، كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل. ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية.

وكان السودان وقع في كانون الثاني/ يناير الماضي "اتفاقية أبراهام" خلال زيارة وفد الحكومة الأمريكية، برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم. 

أخبار ذات صلة

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص السد انتهاك للقانون الدولي

هيئة قناة السويس: مليار دولار خسائر مبدئية لجنوح &#34;إيفر جيفن&#34;

هيئة قناة السويس: مليار دولار خسائر مبدئية لجنوح "إيفر جيفن"

وزير الخارجية الروماني يزور (أونروا) بالأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة

وزير الخارجية الروماني يزور (أونروا) بالأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة

رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية الدور الأردني بدعم القضايا العربية

رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية الدور الأردني بدعم القضايا العربية

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدين

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدين

الشيوخي يبدأ حواراً مع نقابة الأطباء بالخليل لإنهاء الإضراب

الشيوخي يبدأ حواراً مع نقابة الأطباء بالخليل لإنهاء الإضراب

عصام يوسف: أيادي الشعب الجزائري ممدودة دوماً بالعطاء للفلسطينيين

عصام يوسف: أيادي الشعب الجزائري ممدودة دوماً بالعطاء للفلسطينيين

بحر يندد بإلغاء مجلس الوزراء السوداني قانون مقاطعة إسرائيل

بحر يندد بإلغاء مجلس الوزراء السوداني قانون مقاطعة إسرائيل

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى بعد أن أمضوا مدة محكومياتهم

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى بعد أن أمضوا مدة محكومياتهم

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

القدس: سلطات الاحتلال تهدم ثلاث منشآت في بلدة العيسوية

القدس: سلطات الاحتلال تهدم ثلاث منشآت في بلدة العيسوية

فيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين بالقدس وتستولي على بسطات الباعة المتجولين

فيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين بالقدس وتستولي على بسطات الباعة المتجولين

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الحكومة السودانية تصوت لصالح إلغاء &#34;قانون مقاطعة إسرائيل&#34;

الحكومة السودانية تصوت لصالح إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

شكري: مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

&#34;الشؤون الإسلامية&#34; السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان

"الشؤون الإسلامية" السعودية تصدر أربعة توجيهات عاجلة خلال شهر رمضان