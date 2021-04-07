والد الأسير الحلبي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدين

قال والد الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، بأنه أرسل رسالة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك للمطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن نجله المعتقل منذ 6 سنوات، على خلفية عمله الإنساني في قطاع غزة.





وقال والد الحلبي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن رسالته وصلت إليه عبر مكتبه في واشنطن، موضحاً أسباب اعتقال نجله دون وجه حق، تحت ذرائع غير حقيقية هدفها النيل من العمل الإنساني في القطاع.





وكتب الحلبي عبر صفحته على (فيسبوك)، في 30 من آذارمارس 2021 أرسلت رسالة إلى الرئيس الامريكي، وكانت الرسالة من أب إلى أب حيث عانى نفس المعاناة، وقد وصلت إليه شخصيا وطالبته شخصيا ووزير خارجيته، للتدخل شخصيا لرفع الظلم الذي يتعرض له ابني، متسائلا: "هل من المعقول أن يعرض على 157 محكمة باتهامات ثبت بطلانها؟".





واعتقل الحلبي وهو المدير السابق لمؤسسة الرؤية العالمية في غزة المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، أثناء عودته من مدينة القدس عبر معبر بيت حانون/إيرز مع القطاع بعد اجتماع دوري للمؤسسة، في شهر حزيران/يونيو 2016 بزعم تحويله أموالا لإحدى التنظيمات في غزة، والتي لم تثبت بحقه بأي شكل من الأشكال، رغم تعرضه للتعذيب والتنكيل.

رام الله - دنيا الوطن