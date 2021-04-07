دولي

نتنياهو يعقد جلسة نقاش بشأن المحكمة الجنائية

نتنياهو يعقد جلسة نقاش بشأن المحكمة الجنائية
محكمة الجنايات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جلسة نقاش بشأن قضية "فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي" وذلك ظهر اليوم بعد أن تم تأجيلها أمس.

وأضافت: بأنه يتوقع أن يشارك في المناقشة، وزير الجيش، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، بالإضافة إلى المستشار القضائي للحكومة ماندلبليت، ورئيس الأركان، أفيف كوخافي، والمحامي العسكري العام وغيرهم من كبار المسؤولين.

يذكر أن مهلة تقديم الرد الإسرائيلي للمحكمة الجنائي الدولية، حتى منتصف ليلة غد الخميس.

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