نتنياهو يعقد جلسة نقاش بشأن المحكمة الجنائية





وأضافت: بأنه يتوقع أن يشارك في المناقشة، وزير الجيش، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، بالإضافة إلى المستشار القضائي للحكومة ماندلبليت، ورئيس الأركان، أفيف كوخافي، والمحامي العسكري العام وغيرهم من كبار المسؤولين.





يذكر أن مهلة تقديم الرد الإسرائيلي للمحكمة الجنائي الدولية، حتى منتصف ليلة غد الخميس.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جلسة نقاش بشأن قضية "فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي" وذلك ظهر اليوم بعد أن تم تأجيلها أمس.