الشيوخي يبدأ حواراً مع نقابة الأطباء بالخليل لإنهاء الإضراب











رام الله - دنيا الوطنعقد امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي اجتماعا في ديوانه بالخليل لإنهاء إضراب الأطباء، ما بين نقابة الأطباء وحماية المستهلك واللجان الشعبية .وحضر نقيب الأطباء في محافظة الخليل، ممثل عن النقابة الدكتور وائل ابو اسنينة، ومنسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، عيسى ابو ميالة ووالمدير العام في وزارة الاشغال المهندس عطا الزعتري ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والتثقيف الصحي الحاج ماجد الشيوخي والدكتور تامرابو ميالة ابو اسنينة.وخلال الاجتماع والحوار الدائر، أجرى الشيوخي مكالمة هاتفية مع وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، ووضعها في صورةالحوار.ومن جانبها أشادت خلالها بمهنية وجهود الأطباء في مواجهة فيروس (كورونا) وأكدت الوزيرة كيلة، على أهمية إنهاء الإضراب بأسرع وقت، موضحة بأنها مع مطالب نقابة الأطباء العادلة.وشدد الشيوخي على أهمية إنهاء الإضراب بأسرع وقت وقبل أن تحدث أضرار كبيرة للمرضى أو نفقد أرواحاً نتيجة استمرار الاضراب.وقال: من حق جمهور المواطنين والمستهلكين أن يحصلوا على الخدمات الطبية والصحية بشكل مستمر وبدون انقطاع وبجودة عالية وعلى الحكومة النقابة أن يوافقوا على إنهاء الإضراب ضمن الحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة للجميع.