عاجل

  • وزير الري السوداني: إثيوبيا اعترضت على مقترحنا بذريعة عدم تقديمه رسمياً

  • وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول رفيع: عودة طهران لتنفيذ التزاماتها النووية مشروطة بالغاء إجراءات الحظر الاقتصادي

  • وزير الري السوداني: السودان أصر على تغيير منهجية التفاوض في سد النهضة

  • وزير الري السوداني:لم يتم إعطاء مراقبي الاتحاد الإفريقي أي دور في عملية التفاوض بشأن سد النهضة

  • الرئيس المصري يؤكد لإثيوبيا أن خيار التعاون يبقى الأفضل

  • الرئيس المصري يؤكد لإثيوبيا أن خيار التعاون يبقى الأفضل

شؤون فلسطينية

عصام يوسف: أيادي الشعب الجزائري ممدودة دوماً بالعطاء للفلسطينيين

عصام يوسف: أيادي الشعب الجزائري ممدودة دوماً بالعطاء للفلسطينيين
عصام يوسف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة د. عصام يوسف: إن أيادي الشعب الجزائري كانت على الدوام، وما تزال، ممدودة بالعطاء للشعب الفلسطيني، حيث يظهر ذلك من خلال استمرار مؤسساتها الخيرية في ابداع أنواع الدعم الإنساني، سيما في قطاع غزة المحاصر. 

وأوضح يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الجزائر بشعبها وقادتها وحكوماتها، وقفوا على مر تاريخهم إلى جانب الشعب الفلسطيني بالدعم والمؤازرة والنصرة، في مختلف الجوانب، سواء السياسية والعسكرية والدبلوماسية والإنسانية، وغيرها، على الرغم مما مرت به البلاد من ظروف صعبة خلال فترة التسعينيات، وما عرف حينها بالعشرية السوداء. 

وأضاف بأن "فلسطين كقضية كانت دوماً حاضرة في عقل ووجدان الشعب الجزائري، إضافة لارتباط الجزائريين الوجداني مع فلسطين بشعبها وأرضها ومقدساتها, وهو ما تؤكده طبيعة الإيمان الراسخ لدى الجزائريين بعدالة القضية الفلسطينية، التي لخّصها الرئيس الجزائري الراحل، هواري بو مدين، بقوله: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة". 

واسترسل قائلاً "الشعب الجزائري عبّر مراراً وتكراراً عن ارتباطه بفلسطين من خلال سخائه في العطاء للمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة لتضامنه ودعمه لصمود الفلسطينيين، حيث تؤكد على ذلك تجربة المشاركة الفاعلة للرموز الوطنية الجزائرية والمؤسسات الخيرية في قوافل أميال من الابتسامات". 

وأكد يوسف أن أداء الوفود والقوافل الجزائرية من خلال المشاركة في قوافل "أميال"، وحتى المبادرات المنفردة منها، كان متميزاً من حيث استمراريته والعمل دون كلل أو ملل، إضافة لمسارعته من أجل تلبية النداء الإنساني للمحاصرين في غزة، بشتى الوسائل، وفي أحلك الظروف، التي مرت وتمر على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمنطقة. 

ولفت يوسف إلى أن الوفود العربية والإسلامية بمختلف مشاركاتها كانت فاعلة دون أدنى شك، وقدمت الكثير لأبناء الشعب الفلسطيني، ولم تبخل بأي شكل من أشكال الدعم، وستبقى علامات فارقة، لن ينسى انجازاتها الشعب الفلسطيني على مدى حاضره ومستقبله. 

ودعا يوسف إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني، مع تزايد الاحتياجات سيما مع استمرار تعمق تداعيات وباء كورونا، إلى جانب ما يعانيه من انتهاكات وممارسات الاحتلال التي لم تتوقف، بل تزداد شراسة وصلفاً. 

وطالب يوسف الشعوب العربية والإسلامية بأن تغرس في أذهان أجيالها المقبلة الوعي بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المركزية، وستبقى كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، ويتحرر من الاحتلال البغيض.

أخبار ذات صلة

اشتية: لم تصل أية مساعدات عربية على مدار العام الماضي والحكومة جاهزة للتقشف

اشتية: لم تصل أية مساعدات عربية على مدار العام الماضي والحكومة جاهزة للتقشف

حماس: اعتقالات الاحتلال اليومية بالضفة تعبيرٌ عن عجز السلطة الكبير بحماية شعبنا

حماس: اعتقالات الاحتلال اليومية بالضفة تعبيرٌ عن عجز السلطة الكبير بحماية شعبنا

وزير الأشغال ورضوان يفتتحان ورشة عمل حول قانون مكافحة الفساد

وزير الأشغال ورضوان يفتتحان ورشة عمل حول قانون مكافحة الفساد

فيديو.. الرجوب: تدخلات إقليمية استهدفت حركة فتح اقتضت تغييرات ومراجعة قرارات اللجنة المركزية

فيديو.. الرجوب: تدخلات إقليمية استهدفت حركة فتح اقتضت تغييرات ومراجعة قرارات اللجنة المركزية

طالع: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

طالع: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدين

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدين

الشيوخي يبدأ حواراً مع نقابة الأطباء بالخليل لإنهاء الإضراب

الشيوخي يبدأ حواراً مع نقابة الأطباء بالخليل لإنهاء الإضراب

بحر يندد بإلغاء مجلس الوزراء السوداني قانون مقاطعة إسرائيل

بحر يندد بإلغاء مجلس الوزراء السوداني قانون مقاطعة إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية: لم تصل أية مساعدات عربية على مدار العام الماضي والحكومة جاهزة للتقشف

اشتية: لم تصل أية مساعدات عربية على مدار العام الماضي والحكومة جاهزة للتقشف

وزير الأشغال ورضوان يفتتحان ورشة عمل حول قانون مكافحة الفساد

وزير الأشغال ورضوان يفتتحان ورشة عمل حول قانون مكافحة الفساد

طالع: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

طالع: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدين

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدين

الشيوخي يبدأ حواراً مع نقابة الأطباء بالخليل لإنهاء الإضراب

الشيوخي يبدأ حواراً مع نقابة الأطباء بالخليل لإنهاء الإضراب

عصام يوسف: أيادي الشعب الجزائري ممدودة دوماً بالعطاء للفلسطينيين

عصام يوسف: أيادي الشعب الجزائري ممدودة دوماً بالعطاء للفلسطينيين

بحر يندد بإلغاء مجلس الوزراء السوداني قانون مقاطعة إسرائيل

بحر يندد بإلغاء مجلس الوزراء السوداني قانون مقاطعة إسرائيل

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى بعد أن أمضوا مدة محكومياتهم

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى بعد أن أمضوا مدة محكومياتهم

منوعات

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

شاهد: هالة فاخر &#34;سأموت في أول يوم من رمضان&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة فاخر "سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: بسبب مفاجأة ميلادها.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: إشتعال الحرب بين (اليوتيوبرز) نارين و نور.. وإحداهما في حالة إنهيار

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

شاهد: محمد رمضان بداخل تابوت ومومياء يثير غضب الجمهور

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

بسبب عمرو دياب.. الشرطة تقبض على حسن شاكوش.. ما القصة ؟

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: كيف إحتفل محمد ثروت بموكب المومياوات

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

شاهد: مي العيدان تتنمر على إلهام الفضالة وهذا ما فعلته الأخيرة

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

بعد التنمّر عليه.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي وهذا ما فعله

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

شاهد: وسامة تيم حسن تشعل السوشيال ميديا

عربي

الجزائر: تبون يحذر من &#34;انحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية&#34;

الجزائر: تبون يحذر من "انحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية"

هيئة قناة السويس: نبحث إمكانية توسعة الجزء الجنوبي من القناة

هيئة قناة السويس: نبحث إمكانية توسعة الجزء الجنوبي من القناة

الحكومة السودانية تصوت لصالح إلغاء &#34;قانون مقاطعة إسرائيل&#34;

الحكومة السودانية تصوت لصالح إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)