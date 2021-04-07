دار الإفتاء الفلسطينية تصدر العدد (152) من مجلتها الدورية "الإسراء"

أما كلمة العدد فكتبها فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (فبأي آلاء ربك تتمارى)، وتضمن ملف العدد مقال: (حقنا في الأقصى والقدس وفلسطين) للشيخ أحمد شوباش، و(فلسطين المباركة تفتح أبوابها لمعراج سيد المرسلين) للشيخ عمار بدوي، و(مصلى باب الرحمة في أدب الرحلات الجغرافية)، د.محمد بحيص عرامين و(اللهم إنا نشكو إليك) أ.كمال بواطنه، وقصيدة (عصر الكمامة) أ. زهدي حنتولي، وقصيدة (شدوا الرحال الى الأقصى) للشيح محمد ذياب أبو صالح و(قبس من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم) للشيخ د. محمد يوسف الحاج محمد، وشمل العدد كذلك على محاور تربوية تمثلت في: "أيهما خير للمرء الانعزال عن الناس أم الاختلاط بهم" للشيخ شريف مفارجة، و"دور التلفاز في حياة الأطفال" أ. يوسف عدوي، و"نهي الآباء والأمهات عن الدعاء على البنين والبنات" وتضمن العدد كذلك زاوية:(اقرأ وتذكر) أ.إيمان تايه، و(مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 150 وأسماء الفائزين فيها، ومن الجدير ذكره أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.







رام الله - دنيا الوطنصدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد (152) من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته لسماحة الشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (جرائم استباحة المسجد الأقصى بين الاهتمام والتجاهل) تحدث فيها عن الانتهاكات المتواصلة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك، معرجاً على المواقف المتباينة للعرب والمسلمين من ذلك.