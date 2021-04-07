نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى بعد أن أمضوا مدة محكومياتهم

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، إن يوم غدٍ الخميس موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وهم: منصور الشحاتيت من الخليل، ونوفل عبد الغني من طولكرم، وعصام محمد أبو السباع من مخيم جنين.



وأوضح نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير الشحاتيت سيفرج عنه بعد أن أمضى (17) عامًا، والأسير عبد الغني بعد أن أمضى (20) عامًا، وعصام أبو السباع بعد أن أمضى (19) عامًا.



ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الشحاتيت هو أحد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وعلى مدار سنوات اعتقاله واجه سياسة العزل الإنفرادي لسنوات، والإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي تسبب له بمشاكل صحية مزمنة.