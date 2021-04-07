"التنمية" بغزة: موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار مرتبط بوصول العمادي للقطاع





وأوضحت في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة، مرتبط بوصول، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي للقطاع.



وقالت الكحلوت: إنه فور وصول العمادي لغزة، "يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية ووضع معايير الصرف للمستفيدين".





رام الله - دنيا الوطنقالت عزيزة الكحلوت، المتحدثة بإسم التنمية الاجتماعية، بغزة، إنهم بانتظار أن تُعلن الوزارة برام الله الأسبوع القادم، عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.