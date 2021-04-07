يعود لأرض الوطن غداً.. الرئيس عباس ينهى الفحوصات الطبية في ألمانيا



وأضافت الرئاسة، أن الرئيس بصحة جيدة وسيعود إلى أرض الوطن يوم غد الخميس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

رام الله - دنيا الوطنقالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس، أنهى الفحوصات الطبية التي كانت مقررة له مسبقا في ألمانيا.