استشهاد مسنة إثر تعرضها لحادثة دهس من قبل مستوطن جنوبي الخليل

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت بلدية السموع، صباح اليوم عبر حسابها على (فيسبوك)، باستشهاد المسنة شفيقة أبو عقيل، إثر تعرضها للدهس من قبل مستوطن، جنوبي الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنا دهس، المسنة أبو عقيل (73 عاما)، وجرى نقلها الى مستشفى "سوروكا" بأراضي عام 48، وأعلن عن وفاتها لاحقا.