طالع: "الصحة" بغزة تنشر آلية نقل المرضى خلال فترة الإغلاق

وقررت خلية إدارة الأزمة في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: إنه تقرر وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتباراً من الساعة 9 مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد 11 نيسان/ أبريل، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.وأكد البزم، أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.وأوضح أنه سيتم الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.