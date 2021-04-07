شؤون فلسطينية

القدس: سلطات الاحتلال تهدم ثلاث منشآت في بلدة العيسوية

القدس: سلطات الاحتلال تهدم ثلاث منشآت في بلدة العيسوية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاث منشآت في بلدة العيسوية شرق القدس.

وقال المواطن جميل أبو الحمص، أحد المتضررين في العيسوية، إن جرافات وطواقم بلدية الاحتلال بالقدس اقتحمت العيسوية ونفذت عمليات هدم وتخريب لمنشآت في منطقتي "الزعرورة" و"حبايل العرب" من البلدة تعود له، وللمواطنين ماجد المزرعاوي، ودرويش درويش، بحجة عدم الترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت له، منشأتين وهما عبارة عن مخازن قطع مركبات، فيما هدمت للمزعاوي ودرويش كراج مركبات وغرفتين.

وأشار إلى أن أوامر هدم كانت قد صدرت لهذه المنشآت في وقت سابق.

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