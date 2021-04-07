فيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين بالقدس وتستولي على بسطات الباعة المتجولين











رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المقدسيين صباح اليوم الأربعاء، في البلدة القديمة من المدينة، واستولت على عدد من بسطات الباعة المتجولين.كما استولت طواقم بلدية الاحتلال بالتعاون مع قوات شرطية على بسطات الباعة في منطقة "باب المجلس" أحد ابواب المسجد الأقصى.وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع حملة تضيقات يتعرض لها المقدسيون من سكان البلدة القديمة، حيث يتعرضون للتفتيش أثناء دخولهم وخروجهم من البلدة القديمة بشكل متكرر، إضافة إلى انتشار جنود الاحتلال في مختلف أزقة البلدة واستفزاز المواطنين.