الاحتلال يداهم عدة منازل ويسلم مواطناً بلاغا لمراجعة مخابراته في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عدة منازل في قرية منراح رباح وبلدة الخضر، ي بيت لحم، وفتشتها واخضعت اصحابها للتحقيق.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في قرية مراح رباح، وعبثت بمحتوياتها واخضعت أصحابها للتحقيق، وعرف منهم: طه قاسم الشيخ، وأنور أحمد الفقيه (40 عاما)، والذي سلمته قوات الاحتلال بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عصيون)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن جمال عيسى علقم (50 عاما)، في بلدة الخضر، واخضعته للتحقيق.