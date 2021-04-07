قطاع غزة: ست حالات وفاة بفيروس (كورونا) ورقم قياسي جديد بعدد الإصابات

سجل قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).









ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 75375 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 15475 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 59258 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات 642 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص.



ووصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 27615 شخص.





رام الله - دنيا الوطنيأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة بغزة، إجراء 4982 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 1916 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأفادت بتعافي 515 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل ست حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.